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  • 28.06.2019 00:23
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 00:24

ne zaman? ASDEP personel alımı başvuru şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 bin 321 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. 1000'i ASDEP 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel alımı duyurusunun ardından birçok kişi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

Aile Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bin 321 personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından Aile Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, ASDEP personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte Aile Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar...

AİLE BAKANLIĞI 4 BİN 321 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içine ekleyeceğiz.

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