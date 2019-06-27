Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bin 321 personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından Aile Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, ASDEP personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte Aile Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar...

AİLE BAKANLIĞI 4 BİN 321 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içine ekleyeceğiz.