İŞKUR şuan KPSS puanı olmasa da bir çok kişiye iş bulacak. Şu anda sitesinde 50 bin kişiye iş sağlayacak kadar çok iş ilanı bulunan İŞKUR istihdam sağlıyor. Başvuruları devam eden iş ilanlarına göre, birçok kamu kuruluşuna ve özel sektör şirketlerine personel alımı için aracılık eden Türkiye'nin tek resmi iş bulma kurumu olan İŞKUR, on binlerce kişiye iş istihdamı sağlamaya devam ediyor. İŞKUR'un açık iş ilanları kategorisinde şu anda 43.457 farklı iş ilanı bulunmakta. Resmi sitesinde yer alan iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR'a eski hükümlü ve engelli kaydı nasıl yapılır? 19 Haziran İŞKUR KPSS şartsız, sınavsız 50 bin personel alımı başvuru şartları! İŞKUR'a nasıl kayıt yapılır?