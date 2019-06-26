Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 26.06.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 15:43

: mülakatsız 1 şartları! İşte branş ve kadrolar...

: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda 2019 yılı sonuna kadar 29 bin 689 işçi ve personel alımı yapacağını belirtmişti. Bu alımların ilk etabı 12 bin kişilik kadro için alım yapılacağı açıklandı ve adaylar uzun süredir bunun ilan edileceği yani yayımlanacağı tarihi bekliyorlar. Peki nın ilanı ne süre yayımlanacak? Devamlı olarak tartışmalara yer verilen ve adayların büyük merakla beklediği ilan geliyor. 12 bin personel alım ilanı Haziran ayı içerisinde yayımlanması bekleniyorken Haziran ayının son zamanlarına gelindi. İlgili ilanın bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. İşte Sağlık Bakanlığı mülakatsız 1 şartları!

yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı mülakatsız 12 bin personel alımı başvuru şartları! İşte branş ve kadrolar... Sağlık Bakanlığı Mülakatsız 12 bin Sağlık personeli için gözler bakanlığa dikildi. Peki 2019 yılının ilk etabı olan 12 binlik ilan ne zaman yayımlanacak? Geçen yılda merkezi alımlar tercih kılavuzu ile yapılmıştı. Ancak geçen yıl başvurular haziran ayının başında başlamıştı. Bu yılda yine alımlar Merkezi Atama ile yapılabilir ve söz konusu tercih kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleriyhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı mülakatsız 12 bin personel alımı başvuru şartları! İşte branş ve kadrolar...
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri