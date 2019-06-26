yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı mülakatsız 12 bin personel alımı başvuru şartları! İşte branş ve kadrolar... Sağlık Bakanlığı Mülakatsız 12 bin Sağlık personeli için gözler bakanlığa dikildi. Peki 2019 yılının ilk etabı olan 12 binlik ilan ne zaman yayımlanacak? Geçen yılda merkezi alımlar tercih kılavuzu ile yapılmıştı. Ancak geçen yıl başvurular haziran ayının başında başlamıştı. Bu yılda yine alımlar Merkezi Atama ile yapılabilir ve söz konusu tercih kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.