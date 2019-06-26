yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda 2019 yılı sonuna kadar 29 bin 689 işçi ve personel alımı yapacağını belirtmişti. Bu alımların ilk etabı 12 bin kişilik kadro için alım yapılacağı açıklandı ve adaylar uzun süredir bunun ilan edileceği yani yayımlanacağı tarihi bekliyorlar. Peki sağlık bakanlığının ilanı ne süre yayımlanacak?
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