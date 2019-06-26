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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 16:44

na 12 bin personel alımı detaylar nedir?

Mülakatsız 12 bin Sağlık personeli için gözler bakanlığa dikildi. Peki 2019 yılının ilk etabı olan 12 binlik ilan ne zaman yayımlanacak? Geçen yılda merkezi alımlar tercih kılavuzu ile yapılmıştı. Ancak geçen yıl başvurular haziran ayının başında başlamıştı.

yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda 2019 yılı sonuna kadar 29 bin 689 işçi ve personel alımı yapacağını belirtmişti. Bu alımların ilk etabı 12 bin kişilik kadro için alım yapılacağı açıklandı ve adaylar uzun süredir bunun ilan edileceği yani yayımlanacağı tarihi bekliyorlar. Peki sağlık bakanlığının ilanı ne süre yayımlanacak?

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