yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda 2019 yılı sonuna kadar 29 bin 689 işçi ve personel alımı yapacağını belirtmişti. Bu alımların ilk etabı 12 bin kişilik kadro için alım yapılacağı açıklandı ve adaylar uzun süredir bunun ilan edileceği yani yayımlanacağı tarihi bekliyorlar. Peki sağlık bakanlığının ilanı ne süre yayımlanacak? Devamlı olarak tartışmalara yer verilen ve adayların büyük merakla beklediği ilan geliyor. Sağlık Bakanlığı mülakatsız 12 bin personel alım ilanı Haziran ayı içerisinde yayımlanması bekleniyorken Haziran ayının son zamanlarına gelindi. İlgili ilanın bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. İşte Sağlık Bakanlığı mülakatsız 12 bin personel alımı başvuru şartları!