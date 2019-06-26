Jandarma astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan ilanda, 3040 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı bildirilmişti. Astsubay alımında başvuru süreci 25 Şubat - 13 Mart'ta tamamlandı. Sınav ise 15 Nisan - 31 Mayıs tarihler arasında yapıldı. Şimdi sıra sonuçlarda. Peki, Jandarma astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 JGK personel alımı sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

JANDARMA ASTSUBAY SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen sonuçları hangi tarihte açıklanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Bir önceki alımlara baktığımızda sonuçlar sınavın ardından 2 ay içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 Jandarma astsubay alımı için sonuçları Temmuz ayının ilk haftalarında açıklanması bekleniyor. Belirttiğimiz gibi tarih tahminidir. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.