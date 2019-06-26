26 Haziran tarihinde İŞKUR personel alımlarına devam ediyor. 26 Haziran 2019 tarihi itibari ile İŞKUR ilanlarına göre iki şehir için kamu personeli alım ilanı yayımladı. Söz konusu ilanlara göre Emniyet İl Müdürlüğü ve Belediye Normal İşçi, Engelli işçi ve TMY ( Terörle Mücadelede Yaralanan ) kapsamında personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adaylar başvurularına 26 Haziran 2019 tarihi itibari ile başlayabilir ve en geç 01 Temmuz 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını yukarıdaki iş ilanı numaraları ile yapabilirler. İşte 26 Haziran İŞKUR kamu personel alımı ilanları ve İŞKUR EGM ve Belediye memur alım şartları nedir?