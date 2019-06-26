Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 26.06.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 17:58

EGM ve nedir? İŞKUR alımı ilanları

alımı ilanları: İŞKUR EGM ve nedir? Türkiye İş Kurumu 26 Haziran 2019 kamu İş ilanlarını yayımladı. Emniyet İl Müdürlüğü ve Belediye ye kamu personeli alımı yapılıyor. 26 Haziran 2019 tarihi itibari ile yayımlanış olan ilanlara göre, Mardin Emniyet İl Müdürlüğü ve Gülağaç Belediye Başkanlığı alım yapacak. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

26 Haziran tarihinde İŞKUR personel alımlarına devam ediyor. 26 Haziran 2019 tarihi itibari ile İŞKUR ilanlarına göre iki şehir için kamu personeli alım ilanı yayımladı. Söz konusu ilanlara göre Emniyet İl Müdürlüğü ve Belediye Normal İşçi, Engelli işçi ve TMY ( Terörle Mücadelede Yaralanan ) kapsamında personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adaylar başvurularına 26 Haziran 2019 tarihi itibari ile başlayabilir ve en geç 01 Temmuz 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını yukarıdaki iş ilanı numaraları ile yapabilirler. İşte 26 Haziran İŞKUR kamu personel alımı ilanları ve İŞKUR EGM ve Belediye memur alım şartları nedir?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR EGM ve Belediye memur alım şartları nedir? İŞKUR 26 Haziran kamu personel alımı ilanları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri