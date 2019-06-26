İŞKUR'da 26 Haziran 2019 tarih olarak personel, işçi ve memur alımı ile ilgili toplamda 55.177 açık iş ilanları bulunmakta olup bu açık bulunan iş ilanları kapsamında toplamda 120 binden fazla kişiye iş istihdam hedeflenmektedir. Özel sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından İŞKUR üzerinden ilan yayınlandı. Yayınlanan ilana göre Türkiye genelinde 663 adet Büro İşçisi, Büro Memur ve İdari İşler Personeli kadrolarına alım yapılacak. Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinden verilen ilanlar neticesinde özel sektör için büro memuru ve danışma memuru alımı yapılacağını açıklandı. İlanlar hakkında detaylı bilgi haberimizde