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  • 26.06.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 17:53

şartsız alım başvuru şartları! başvuru ekranı

işe alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. şartsız ve sınavsız iş ilanları açıklanmaya başlandı. (İŞKUR) aracılığı ile için ofis memuru ve istihbarat görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Çok sayıda yazıhane memuru ve danışma görevlisi ekibi için personel alımı yapılacağı açıklanmış olup, alım yapacak şirketler, müracaat detayları ve öteki detaylar haberimizde yer almıştır. İŞKUR'dan meydana getirilen duyurularda 491 büro işyar alımı (genel), 24 büro memur alımı (idari işler) ve 78 ofis Yönetimi Ve Sekreterlik/büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı, 76 yazıhane işçisi, 2 büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni, 1 büro Memuru (Dış tecim) alımı, toplamda ise 675 büro işyar personel alımı için yeni iş ilanları olduğu bildirildi.

İŞKUR'da 26 Haziran 2019 tarih olarak personel, işçi ve memur alımı ile ilgili toplamda 55.177 açık iş ilanları bulunmakta olup bu açık bulunan iş ilanları kapsamında toplamda 120 binden fazla kişiye iş istihdam hedeflenmektedir. Özel sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından İŞKUR üzerinden ilan yayınlandı. Yayınlanan ilana göre Türkiye genelinde 663 adet Büro İşçisi, Büro Memur ve İdari İşler Personeli kadrolarına alım yapılacak. Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinden verilen ilanlar neticesinde özel sektör için büro memuru ve danışma memuru alımı yapılacağını açıklandı. İlanlar hakkında detaylı bilgi haberimizde

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