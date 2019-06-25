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  • 26.06.2019 02:19
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 02:20

olma şartları nelerdir? Kimler başvurabilir ve ne kadar olacak?

Yeni askerlik sisteminin içinde yer alan lık hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik kanununu imzaladı. Peki, ?

Yedek astsubay olma şartları nelerdir?

Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasının ardından birçok kişi askerlik sisteminde yer alan yedek astsubaylık hakkında detayları merak ediyor. Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren yeni askerlik kanunu TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Peki, yedek astsubay olma şartları nelerdir? Yedek astsubaylığa kimler başvurabilir ve astsubay maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

YEDEK ASTSUBAY SEÇİMİ

TSK'nin ihtiyacı kadar yedek astsubay adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve yetkili makamlarca dengi yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından seçilecek.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay miktarından fazla olan yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

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