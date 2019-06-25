Lise mezunu polis alımında puan düşecek mi? 2019 yılı polis alımları için artık son aşamalara giriliyor. Geçtiğimiz hafta meydana getirilen Temel Yeterlilik Testi 'ne 2 milyondan fazla aday girdi. Sınava giren adayların çoğu, 2019 yılı PMYO polis alımına müracaat yapabilmek için lüzumlu puanı alma yarışına girdi. TYT 'de baraj puanı geçen adaylar , 2019 yılı Polis MYO 'lara müracaat yapabilecek. Binlerce aday TYT baraj puanının düşmesini istiyor. İşte EGM PMYO lise mezunu polis alım başvuru şartları ve tarihi açıklaması. Polis Akademisi 10 bin yeni polis alımı yapacak mı? PMYO lise mezunu polis alımı 18 Temmuz 'da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak.