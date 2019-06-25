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  • 26.06.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 09:56

EGM başvuru şartları ve tarihi! Lise mezunu yapılacak!

En az adaylar arasından 2500 kadın-erkek ı yapılacak. 'lara yapılacak alım öncesi adaylar , baraj puanının düşürülmesini istiyor. Peki baraj puanı düşecek mi? PMYO polis alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar. PMYO Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Polis Meslek Yüksekokulları, 2 yıllık önlisans düzeyinde, çok dilli ve çok uluslu olarak eğitim-öğretim yapmaktadır. Emniyet teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere 2001 yılında kurulmuşlardır. PMYO lise mezunu polis alımı 18 Temmuz 'da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak.

Lise mezunu polis alımında puan düşecek mi? 2019 yılı polis alımları için artık son aşamalara giriliyor. Geçtiğimiz hafta meydana getirilen Temel Yeterlilik Testi 'ne 2 milyondan fazla aday girdi. Sınava giren adayların çoğu, 2019 yılı PMYO polis alımına müracaat yapabilmek için lüzumlu puanı alma yarışına girdi. TYT 'de baraj puanı geçen adaylar , 2019 yılı Polis MYO 'lara müracaat yapabilecek. Binlerce aday TYT baraj puanının düşmesini istiyor. İşte EGM PMYO lise mezunu polis alım başvuru şartları ve tarihi açıklaması. Polis Akademisi 10 bin yeni polis alımı yapacak mı? PMYO lise mezunu polis alımı 18 Temmuz 'da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak.

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