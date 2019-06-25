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  • 25.06.2019 16:03
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 16:03

10 bin nedir? 2019 25.dönem POMEM ları son dakika gelişmesi nedir?

Türkiye'de binlerce vatandaş ı ile ilgili bilgileri merakla bekliyor. 25. dönem POMEM polis alımı hakkında paylaşımlarda bulunmuştu ve polis alımı süreci hakkında merak edilenlere cevap vermişti. İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. Dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem için POMEM'de 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Sadece POMEM müracaat tarihleri henüz belli olmadı. Peki 10 bin polis memuru alımı müracaat şartları ne olacak? 25.Dehemmiyet son dakika gelişmesi nedir? Tüm detaylar haberimizde

EGM 25.Dönem POMEM 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? Alım için başvuru şartları neler? Vatandaşlar merakla 25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte POMEM alım süreciyle ilgili bilgiler.... Peki 25. dönem 10 bin polis alımı başvuru şartları nedir? Polis Akademisi 10 bin polis alımını ne zaman yapacak? Süleyman Soylu yaptığı açıklamada ön lisans için KPSS 'nin 65 'e düşürülebileceğini ,renk körlüğü konusunda da bazı düzenlemeler yapılabileceğini söyledi. Pvsk yani açılımı polis vazife ve salahiyet kanunu olan kanuna göre polisin tanımı şu şekilde yapılmıştır. Polis vazife ve salahiyet kanunun 1.maddesine göre Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder.

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