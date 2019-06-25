Türkiye'de binlerce vatandaş polis alımı ile ilgili bilgileri merakla bekliyor. İçişleri Bakanı 25. dönem POMEM polis alımı hakkında paylaşımlarda bulunmuştu ve polis alımı süreci hakkında merak edilenlere cevap vermişti. İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. Dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem için POMEM'de 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Sadece POMEM müracaat tarihleri henüz belli olmadı. Peki EGM 10 bin polis memuru alımı müracaat şartları ne olacak? 25.Dehemmiyet POMEM polis alımları son dakika gelişmesi nedir? Tüm detaylar haberimizde

Polis vazife ve salahiyet kanunun 1.maddesine göre Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder.