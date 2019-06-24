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  • 24.06.2019 20:37
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 20:37

il dışı atama sonuçları açıklandı! İşte iller arası tayin sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığınca (), lerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Öğretmenlerin il dışı tayin ve atama başvuruları 20 Haziran tarihinde sona ermişti. Peki, MEB iller arası yer değiştirme sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte cevabı...

MEB öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları erişime açıldı. Şimdi öğretmenler merakla iller arası yer değiştirme sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte sorgulama işlemi ve detaylar...

ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları, öğretmenlerin erişimine açıldı. Öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.

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