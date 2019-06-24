Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları erişime açıldı. Şimdi öğretmenler merakla iller arası yer değiştirme sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte sorgulama işlemi ve detaylar...

ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları, öğretmenlerin erişimine açıldı. Öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.

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