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  • 24.06.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 17:03

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS A Grubu Öğretmenlik ve Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

KPSS sınav yerleri, son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alıyor. KPSS sınavları için geri sayım başlarken, adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. KPSS bu sene, A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) alanlarında uygulanacak . Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav ne zaman?

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından kamuya personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2019 yılı oturumları için geri sayım başladı. Başvuru işlemlerini yapan adaylar sınava hazırlıklarına devam ediyor. Öte yandan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS A Grubu Öğretmenlik ve Alan Bilgisi sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav giriş yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde yayınlanıyor. Buna göre, 2019 KPSS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki iki hafta sonra erişime açılması bekleniyor.

2019 KPSS SINAV TARİHİ

2019 yılında KPSS snav tarihleri şu şekilde olacak:

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