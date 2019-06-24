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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 12:51

30’dan fazla şehirde personel alımı yapılacak

'de hem kamu bununla birlikte özel sektör işe alım ilanlarının yayınladığı üzerinden bugün açıklanan yeni ilanlarda toplamda 30'dan fazla şehre personel alımı yapılacağı duyurulmuştur. Buna bakılırsa çeşitli kadrolarda yapılacak olan ilanlarda dikkat çeken önemli şartlardan biri de minimum tahsilli olma şartı ile alımların yapılacağı şeklinde yer verilmiştir.

30'dan fazla şehirde personel alımı yapılacak.İŞKUR üzerinden çeşitli şehirlerde çeşitli sektörlerde eleman alınacağı duyurusu yapıldı.Haberin detayları sitemizdedir. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

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