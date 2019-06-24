30'dan fazla şehirde personel alımı yapılacak.İŞKUR üzerinden çeşitli şehirlerde çeşitli sektörlerde eleman alınacağı duyurusu yapıldı.Haberin detayları sitemizdedir. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.