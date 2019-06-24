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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 14:07

24- haftanın ilanları: Kamuya personel alımı...

personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR tarafından 24- açık iş pozisyonları yayınlandı. Kamu kurumları personel ve memur ihtiyacını karşılamak için İŞKUR üzerinden ilanlar çıkıyor. Bu bağlamda yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya 71 kişilik boş kadro ile alımı yapılacak.

İŞKUR haftanın yeni ilanlarını yayımlayarak kamuya 71 kamu personeli alımı yapacağını belirtti. Farklı kamu kurumları KPSS'li KPSS'siz alım yapacaklar. Başvuru yapacak adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler. İlgili ilanlar için başvuru süreci başlamış olup adaylar başvurularını en geç 28 Haziran 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

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