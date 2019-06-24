İŞKUR haftanın yeni ilanlarını yayımlayarak kamuya 71 kamu personeli alımı yapacağını belirtti. Farklı kamu kurumları KPSS'li KPSS'siz alım yapacaklar. Başvuru yapacak adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler. İlgili ilanlar için başvuru süreci başlamış olup adaylar başvurularını en geç 28 Haziran 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.