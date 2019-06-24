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  • 24.06.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 17:58

24-28 Haziran açık pozisyonlar! İşte şartsız sınavsız personel ve memur alım şartları...

24- açık pozisyonlar! İşte şartsız sınavsız personel ve memur alım şartları... İŞKUR haftanın yeni ilanlarını yayımlayarak kamuya 71 alımı yapacağını belirtti. Farklı kamu kurumları KPSS'li KPSS'siz alım yapacaklar. Başvuru yapacak adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler. İlgili ilanlar için başvuru süreci başlamış olup adaylar başvurularını en geç 28 Haziran 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden yapılacak. İlgili İŞKUR başvuru sayfasına giren adaylar İŞYERİ Ünvanı kısmına yukarıdaki kurumların veya kuruluşların adını yazarak ilgili ilanlara ulaşabilecekler.

İŞKUR personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR tarafından 24-28 Haziran açık iş pozisyonları yayınlandı. Kamu kurumları personel ve memur ihtiyacını karşılamak için İŞKUR üzerinden ilanlar çıkıyor. Bu bağlamda yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya 71 kişilik boş kadro ile kamu personeli alımı yapılacak. İŞKUR ilanlarına göre bazı alımlarda KPSS'li olacak bazıları ise KPSS'siz alımlar kapsamında yapılacak. Söz konusu ilanlara başvuru yapacak adaylardan bazı nitelikler aranıyor. Bu yönde bu nitelikleri yerine getiren adayların başvuruları kabul edilecek. İşte İŞKUR 24-28 Haziran açık pozisyonları ve KPSS şartsız sınavsız personel ve memur alım şartları detayı haberimizde

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