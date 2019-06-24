İŞKUR personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR tarafından 24-28 Haziran açık iş pozisyonları yayınlandı. Kamu kurumları personel ve memur ihtiyacını karşılamak için İŞKUR üzerinden ilanlar çıkıyor. Bu bağlamda yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya 71 kişilik boş kadro ile kamu personeli alımı yapılacak. İŞKUR ilanlarına göre bazı alımlarda KPSS'li olacak bazıları ise KPSS'siz alımlar kapsamında yapılacak. Söz konusu ilanlara başvuru yapacak adaylardan bazı nitelikler aranıyor. Bu yönde bu nitelikleri yerine getiren adayların başvuruları kabul edilecek. İşte İŞKUR 24-28 Haziran açık pozisyonları ve KPSS şartsız sınavsız personel ve memur alım şartları detayı haberimizde