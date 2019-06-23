Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 4 bin 321 personel alımı yapılacak. Vatandaşlar bı merakla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

AİLE BAKANLIĞI 4 BİN 321 PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yapılacak olan personel alımına ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içine ekleyeceğiz.