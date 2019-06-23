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  • 24.06.2019 00:05
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 00:05

Aile Bakanlığı 4 bin 321 personel başvuruları ne zaman? başvuru şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada 1000'i kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel alımı yapılacağı belirtildi. Yapılan bu açıklamanın ardından Aile Bakanlığı 4 bin 321 personel başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, ASDEP başvuru şartları nelerdir? İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar...

Aile Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 4 bin 321 personel alımı yapılacak. Vatandaşlar bı merakla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

AİLE BAKANLIĞI 4 BİN 321 PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yapılacak olan personel alımına ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içine ekleyeceğiz.

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