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  • 21.06.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 11:15

yhgm.saglik.gov.tr: 2019 29 bin alımı nedir? İşte branş ve kadrolar...

yhgm.saglik.gov.tr: 29 bin personel alımı yapacak. Söz konusu a dair gelişmeler, hemşire, sağlık memuru, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi çeşitli branşlarda görev alan sağlık çalışanları tarafından sorgulanıyor. Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi. Geçtiğimiz yıllarda yapılan personel alımlarında Mayıs ayına kadar tercihler yapılmış ve atamalar gerçekleşmişti.

yhgm.saglik.gov.tr: 2019 yılında Sağlık Bakanlığı 29 binden fazla personel alımı yapacak. Yakın zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kamu personeli alımıyla ilgili detaylar vermişti. Bu bağlamda açıklamalar yakından takip ediliyor. Bakan'ın açıklamasına göre, bu yıl içinde pek çok branşta 29 binden fazla sağlık çalışanı kamuda istihdam edilecek. Başkan Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği istihdam müjdesinin ardından gözler, söz konusu alımlar için belirlenecek başvuru şartları ve ön başvuru tarihlerine çevrildi. Bu hususlarda henüz net bir bilgi yok, konuya dair gelişmeler oldukça makalemizde yer vereceğiz. Peki Sağlık Bakanlığı 29 bin kamu personeli alımı başvuru şartları nedir?

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