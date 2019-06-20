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  • 20.06.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 10:36

nasıl yapılır, alım koşulları neler? güncel en az ilköğretim mezunu personel ilanları

üzerinden personel alımlarına devam ediyor. İŞKUR en az ilköğretim mezunu temizlik görevlisi alacak. Personel alımı çeşitli illerde gerçekleştirilecek olup, başvuru yapacak adaylardan en az ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır. TYP ile Temizlik Personeli istihdamı için başvuru yapan adaylar detayları öğrenebilir. İşsizliğin en fazla olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. İşte İŞKUR güncel en az ilköğretim mezunu personel ilanları..

İŞKUR güncel en az ilköğretim mezunu personel ilanları. İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlar için hayata geçirilen TYP programı kapsamında vatandaşlar asgari ücret ve SGK güvencesi altında iş sahibi olmaktadırlar. İŞKUR TYP nedir? TYP kapsamında kimler katılımcı olabilir, kimler olamaz ve ücret bilgileri gibi merak edilen konuları haberimizde sizlerle paylaşırken İŞKUR TYP ve temizlik görevlisi ilanlarına ulaşabileceğiniz linkleri de sizlere sunuyoruz. Peki başvuru şartları neler? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlıklarından uzaklaşmalarını engellemek amacıyla kamu kurumlarında süreli çalışmalarına fırsat veren Toplum Yararına Programlar (TYP) son günlerde internette en çok aratılan konular arasında geliyor.

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