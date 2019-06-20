TSK tayinler için bekleyiş devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görevli yüzbinlerce personelin tayinler için araştırmaları sürüyor. Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde TSK tayinleri için müjdeli haber bekleniyor. TKS, uzman erbaşların ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın tayinlerini açıklamıştı. Peki, diğer tayinler için tarih belli oldu mu? 2019 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TSK tayinlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ancak, 2018 yılında tayinler 18 Haziran 2018 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 TSK tayinlerinin de kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.