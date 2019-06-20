Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 21.06.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 15:52

Haziran ayı açıklandı

ayı şartsız güncel personel ve memur alım ilanları yayınlandı. Personel alımlarında belirli şartlar aranmaktadır. Baktığımız zaman memur adaylarında Memurları kanunun 48. Maddesindeki şartları taşımak şartları aranmaktadır. Özel olarak ise, eğitim durumu, yaşı, KPSS veya YDS şartları aranmaktadır.

KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu Haziran ayı 15 bin memur alımı başvuru şartları! 2019 DPB güncel iş ilanları Devlet Personel Başkanlığı (DPB) aracılığıyla 2019 Haziran ayına ait ilanlar memur adaylarına sunuldu. Bir çok farklı kurum ve kuruluş, belediye ve üniversite kamu personeli, memur alımı yapıyor. İlanlara KPSS'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriHaziran ayı 15 bin memur alımı başvuru şartları açıklandı
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri