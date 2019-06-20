KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu Haziran ayı 15 bin memur alımı başvuru şartları! 2019 DPB güncel iş ilanları Devlet Personel Başkanlığı (DPB) aracılığıyla 2019 Haziran ayına ait ilanlar memur adaylarına sunuldu. Bir çok farklı kurum ve kuruluş, belediye ve üniversite kamu personeli, memur alımı yapıyor. İlanlara KPSS'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar.