Polis tayinleri her yıl Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştiriliyor. 2019 yılında binlerce polis şimdi gözlerini tayinlerin açıklanacağı tarihe çevirdi. Batı ile doğu illeri arasında tayin bekleyen EGM personelleri, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. 2019 yılı Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis tayin tarihleri belli oldu mu?

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günler birçok polis tayinlerle ilgili açıklama bekliyor. Henüz tayinlerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat tayin işlemlerinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.