İŞKUR personel alımlarına Haziran ayında da tam gaz devam ediyor. İŞKUR güvenlik görevlisi ve şoför pozisyonları için tam olarak 1879 alacak. Alımlar tüm Türkiye genelinde gerçekleşecek. İŞKUR'un iş ilanlarına başvurabilmek için en az ilköğretim mezunu olmanız önemle hatırlatılıyor. Başta İstanbul Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde olmak üzere ülke genelinde yapılacak güvenlik görevlisi ve şoför alımı ile ilgili şartlar aşağıda belirtildiği gibidir. İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar; koşulları yerine getirmeleri halinde bulundukları ilin İş Ve İşçi Bulma Kurumu ( İŞKUR) Müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir. İşte İŞKUR en az ilkokul mezunu başvuru şartları ve 2019 İŞKUR yeni açık pozisyonlar güvenlik görevlisi şoför alımı için tüm detaylar