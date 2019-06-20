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  • 20.06.2019 10:24
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 10:37

2019 yeni açık pozisyonlar ve ı! İŞKUR başvuru şartları nedir?

2019 iş ilanları devamlı olarak yayınlanmaktadır. 2019 yılının başından bu yana binlerce farklı kadroda, binlerce farklı çalışanı işverenlerle buluşturan İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden gösterilen son ilanda, genelinde 1879 ve ı yapılacağı duyuruldu. Aday olanların koşulları yerine getirmeleri halinde bulundukları ilin İŞKUR müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. İŞKUR, Türkiye'de istihdamın azaltılmasına, korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Peki İŞKUR güncel açık pozisyonlar 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı İŞKUR 2019 minimum ilkokul mezunu başvuru şartları haberimizde.

İŞKUR personel alımlarına Haziran ayında da tam gaz devam ediyor. İŞKUR güvenlik görevlisi ve şoför pozisyonları için tam olarak 1879 alacak. Alımlar tüm Türkiye genelinde gerçekleşecek. İŞKUR'un iş ilanlarına başvurabilmek için en az ilköğretim mezunu olmanız önemle hatırlatılıyor. Başta İstanbul Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde olmak üzere ülke genelinde yapılacak güvenlik görevlisi ve şoför alımı ile ilgili şartlar aşağıda belirtildiği gibidir. İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar; koşulları yerine getirmeleri halinde bulundukları ilin İş Ve İşçi Bulma Kurumu ( İŞKUR) Müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir. İşte İŞKUR en az ilkokul mezunu başvuru şartları ve 2019 İŞKUR yeni açık pozisyonlar güvenlik görevlisi şoför alımı için tüm detaylar

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