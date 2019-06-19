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  • 20.06.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 09:11

'a nasıl kayıt yapılır? 20 Haziran İŞKUR şartsız, başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu ( iş bulmaya yönelik yani yaratmaya yönelik önemli bir kurumdur. Hükümet tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında İŞKUR on binlerce vatandaşı işe yerleştirmiştir. Bu bağlamda yeni ilanlar yayınlandı. . Türkiye geneli şartsız ve bir şekilde onlarca meslekten yapıyor! İŞKUR üzerinden iş bulmak artık çok kolay! Tüm detaylar bu haber içeriğinde... İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

İŞKUR şuan KPSS puanı olmasa da bir çok kişiye iş bulacak. Şu anda sitesinde 50 bin kişiye iş sağlayacak kadar çok iş ilanı bulunan İŞKUR istihdam sağlıyor. Başvuruları devam eden iş ilanlarına göre, birçok kamu kuruluşuna ve özel sektör şirketlerine personel alımı için aracılık eden Türkiye'nin tek resmi iş bulma kurumu olan İŞKUR, on binlerce kişiye iş istihdamı sağlamaya devam ediyor. İŞKUR'un açık iş ilanları kategorisinde şu anda 43.457 farklı iş ilanı bulunmakta. Resmi sitesinde yer alan iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR'a eski hükümlü ve engelli kaydı nasıl yapılır? 19 Haziran İŞKUR KPSS şartsız, sınavsız 50 bin personel alımı başvuru şartları! İŞKUR'a nasıl kayıt yapılır?
İŞKUR'a kayıt olamk için 14 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır.

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