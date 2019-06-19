2019 yılında İŞKUR tarafından üniversiteli gençlere özel 2500 TL maaşla yaz boyu iş fırsatı. ''Hem sosyalleş hem para kazan'' sloganıyla başlatılan projede gençler sosyal farkındalık projelerde haftanın 3 günü çalışarak aylık 820 TL para kazanabilecek. Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak. Böylece yaz boyunca çalışan öğrencilerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçmiş olacak. İş imkânına kavuşan gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.