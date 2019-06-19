Birçok meslek sahibi ve üniversite mezunu, kendi branşları ile ilgili kamu kurumların memur alım ilanlarını takip ediyor. Gözden kaçırdığınız ilanlar olmasın diye; Bakanlıklar, Belediyeler ve Devlet Resmi Kurumlarının memur alımı ile ilgili yayınladığı tüm güncel alım ilanlarını bu haber içeriğinde tek sayfada sizler için derledik. Kamu personeli alım ilanlarını gözden kaçırmış olabilirsiniz! İlanların son başvuru tarihleri ve başvuru şartları her bir ilan içeriğinde belirtilmiştir. Ayrıca bazı kurumlar KPSS ile alım yapıyor olsa da bazı kurumlar KPSS şartı olmadan personel alımı yapmaktadırlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı puan durumuna göre alım yapan kurumlar için adayların, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSp3 ve Lise mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.