Türk Standardları Enstitüsü (TSE) personel alımına gidiyor. Buna göre, Yürk Standardları Enstitüsü'nün Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzerene 4 adet .NET Yazılım Geliştirme Uzmanı, 6 Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 1 Ağ Uzmanı, 1 Veri Ambarı Uzmanı olmak üzere toplam 13 personel alımı yapılacak. Öte yandan ilanın detaylarında başvuruya dair merak edilen her şey belli oldu. Peki, TSE personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nasıl olacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvuru işlemleri 01-13 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, Türk Standardları Enstitüsü'nün resmi internet adresinde www.tse.org.tr bulunan ilan metninde yer alan "Başvuru Sistemine" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.

Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.