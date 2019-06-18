Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce Sağlık Bakanlığı'na 29 bin 689 sağlık personeli alımı yapılacağının müjdesini vermişti. Erdoğan, ilk etapta 12 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirileceğini belirtmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecine dair detaylar....

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Şimdi gözler başvuruların yapılacağı tarihe çevrildi. Ancak başvuruların yapılacağı tarihe dair henüz bir açıklama yapılmadı.