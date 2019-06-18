İŞKUR iş ilanları vasıtasıyla 38 bin civarı personel alımı yapacak. İŞKUR açık iş ilanları ile Beden İşçi, Satış Temsilcisi, Güvenlik Görevlisi, Şoför ve Aşçı çok sayıda eleman alınacaktır. İŞKUR üzerinden ilanlara başvurular ise çok kolay haberimizde detaylı olarak değindik. İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.