GSB mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? İŞKUR aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 personel alımı yapılıyor. 6-17 Mayıs tarihleri arasında mülakatlara katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Gözler, bakanlıktan gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, GSB mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? GSB personel alımı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

GSB sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.