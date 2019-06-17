Uzman erbaş alımı için yeniden ek alım yapılması gündemde son haberi Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu. Genel Komutanlığı, konuyla ilgili detayları açıkladı. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru süreci nasıl şekillenecek? Ek sınavlar ne zaman? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı için ek sınav sürecini erişime açtı. Yakın zamanda 40 bin kişiyi mülakatlarda değerlendiren Jandarma Genel Komutanlığı, ihtiyaç dahilinde ek bir sınavın daha yapılacağını duyurdu. Peki 2019 yılı Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım başvuru şartları! JGK uzman erbaş başvuru ekranı sayfamızda