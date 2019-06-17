Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurum ve kuruluşlarına en az ilkokul mezunu kadrolu ve geçici personel alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR kamu iş ilanlarında ise başvuru yapacakların en az 18 yaşında olması talep ediliyor. Başvurular İŞKUR'a ait web adresi üzerinden yapılacaktır. Genel şartlar tüm ilanlar için aynı olup, kadro özel başvuru şartları ise kadro ve kurumlara göre farklılık göstermektedir. Peki kamu iş ilanları başvuru şartları nelerdir? Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.