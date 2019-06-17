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  • 17.06.2019 15:24
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 15:24

ne zaman açıklanacak? 2019 3243 personel alımı yapıyor

için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 6-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatların ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda sorgula arttı. Aradan geçen yaklaşık bir ayın ardından sonuçlarını merak eden adaylar, araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2019 ?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılacak 3 bin 243 personel alımı için 6-17 Mayıs'ta mülakatlar gerçekleştirilmişti. Sözlü sınava katılan adaylar, sonuçları öğrenmek için internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

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