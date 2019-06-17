2019 yılı Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım başvuru şartları! JGK uzman erbaş başvuru ekranı. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı için ek sınav sürecini erişime açtı.mart ayında alımı başlatılan uzman erbaş istihdamında ihtiyaç olursa yeniden ek alım yapılacağı duyuruldu. Peki Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak, uzman erbaş alım şartları neler olacak? Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında nternet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.