17 Haziran İŞKUR memur alımı iş ilanları: İŞKUR kamu belediye memur, personel ve işçi alım başvuru şartları nedir? Birçok kamu kurumu alım ilanlarını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Vatandaşlar başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda, denetmen yardımcılığı kadrosunda istihdam etmek üzere 400 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular 17 Haziran tarihinde mesai bitimine kadar yapılabilecek. Detaylar haberimizde sizlerle. 1000'den fazla alım ilanı bulunan 6 farklı meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grupları ve yayımlanan ilan sayısı; Beden İşçisi (Genel) 9389, Turizm Ve Otelcilik Elemanı 3999, Makineci (Dikiş) 2729, Satış Danışmanı / Uzmanı 2388, Temizlik Görevlisi 2304, Garson (Servis Elemanı) 1973, Güvenlik Görevlisi 1308.