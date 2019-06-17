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  • 17.06.2019 17:10
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 17:31

: belediye , personel ve nedir?

SGK Başkanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda , denetmen yardımcılığı kadrosunda etmek üzere 400 adet kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Birçok kurum üzerinden yeni ilanlarını yayınlıyor. Haberimiz içerisinde bulunan ekran üzerinden arama kriterlerini seçerek kendinize uygun iş ilanına ulaşabilirsiniz. Aradığınız pozisyonun, meslek grubunun, Çalışma yeri, ülke, il, ilçe, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü, ilan no, işyeri unvanı gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta bir ilan yayımlandı. Haberimizin devamında sizlere alım yapacak belediyeler hakkında bilgiler verdik. İşte İŞKUR : belediye , personel ve detayları haberimizde

17 Haziran İŞKUR memur alımı iş ilanları: İŞKUR kamu belediye memur, personel ve işçi alım başvuru şartları nedir? Birçok kamu kurumu alım ilanlarını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Vatandaşlar başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda, denetmen yardımcılığı kadrosunda istihdam etmek üzere 400 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular 17 Haziran tarihinde mesai bitimine kadar yapılabilecek. Detaylar haberimizde sizlerle. 1000'den fazla alım ilanı bulunan 6 farklı meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grupları ve yayımlanan ilan sayısı; Beden İşçisi (Genel) 9389, Turizm Ve Otelcilik Elemanı 3999, Makineci (Dikiş) 2729, Satış Danışmanı / Uzmanı 2388, Temizlik Görevlisi 2304, Garson (Servis Elemanı) 1973, Güvenlik Görevlisi 1308.

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