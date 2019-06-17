İŞKUR personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. İŞKUR 17 Haziran güncel iş ilanlarını haberimizde derledik. Kamuya en az ilkokul mezunu kadrolu personel alımı için yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurum ve kuruluşlarına en az ilkokul mezunu kadrolu ve geçici personel alımı yapılacağını belirtti. İŞKUR'a başvuru yapanların şartlara uygun olması gerekiyor. Başvuru şartlarına uygun olmayanların başvuru yapması durumunda başvurusu geçersiz sayılacaktır. İŞKUR üzerinden kamu iş ilanlarına başvurular alt kısımda yer alan başvuru adresleri üzerinden alınmaktadır. İşte 17 Haziran güncel kamu iş ilanları ve detaylar