2019 yılının ortalarına geldiğimiz şu günlerde 60 bin memur ve personel alımı için çalışmalar devam ediyor. Bu bağlamda çeşitli kurum ve kuruluşlarda yerleştirilmek üzere 60 bin memur ve personel alınacak. PTT, KYK, Polis, Bekçi, Adalet Bakanlığı personel ve memur alım ilanlarını çıkıyor. Özellikle Adalet Bakanlığı bünyesindeki Adliyelere, Bakanlık merkez teşkilatına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 11 bin 78 personel alımı yapılacak. Ayrıca PTT bünyesinde istihdam olmak isteyenlere müjde niteliği taşıyan habere göre, PTT farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 5 bin personel alacağını duyurdu. Peki PTT, KYK, Polis, Bekçi, Adalet Bakanlığı personel ve memur alım başvuru şartları nedir?

2019 YILI İÇERİSİNDE TOPLAM 60 BİN PERSONEL ALIMI İLANLARI

Adalet Bakanlığı 11 bin personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman?

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Adliyelere, Bakanlık merkez teşkilatına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 11 bin 78 personel alımı yapılacak. Peki başvurular ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 bin 78 personel alımını onayladığını belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, alımların merkez teşkilatları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Adliyeler için yapılacağını aktardı. Ancak tüm alımların merkez teşkilatı için olmadığına dikkat çeken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bakanlık merkez teşkilatı için diyerek diğer alımların taşra teşkilatları üzerinden yapılacağının da sinyallerini verdi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı bünyesindeki kadrolara yapılacak söz konusu alımlar için başvuru tarihi henüz netlik kazanmadı. İlan yayımlandığında takvim.com.tr üzerinden takip edebilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Aile Bakanlığı 4 Bin Personel Alımı İlanı Verdi

2018 yılında ertelenen Aile Bakanlığı personel alımı için, 2019 yılında yeniden ilan verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında ertelenen personel alımlarının 2019 yılı içerisinde gerçekleşeceğine yer verildi.

Orman Bakanlığı 5 Bin Personel Alımı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı personel alımları açıklandı. Bakanın yaptığı açıklamaya göre 2,700 Orman Muhafaza Memuru, 300 şoför, 800 memur, 1,200 Orman Mühendisi alınacağı duyuruldu. Toplamda 5 bin personel alacak bakanlık, bu yıl içerisinde alımları tamamlamayı planlıyor.

Sağlık Bakanlığı 29 Bin 600 Personel Alımı İlanı Verdi

2019 yılının farklı dönemlerinde kısımlar şeklinde alınması planlanan Sağlık Bakanlığı Personel alımları, toplamda 29 bin 600 kişiyi istihdam edecek.

2018 yılında personel alımının gerçekleştiği aylar olan Mayıs ve Haziran döneminde, ilk personel alımlarının gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

İLK ATAMA HAZİRAN'DA VE İLK ATAMA 20 BİN KİŞİ OLACAK!

Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş tarafından yapılan açıklamada son 10 yılın en yüksek miktarda atamasının yapılacağını ve bu atama sayısının ise 30 bine yakın olacağını ifade etti. 30 bine yakın sağlık personeli alımında ilk tercihlerin Haziran ayında alınacağını belirtti. Atamalar ile ilgili bilgi Sağlık Bakan Yardımcıs Muhammet Güven'den geldi. Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını ve 30 bine yakın büyük alımda en fazla sayının ilk tercihlerde atanacağı bilgisine yer verildi. İlk tercihlerde atama sayısının en az 20 bin olacağını da ekledi.

KYK 1000 Kişi Alacak

Kredi ve Yurtlar Kurumu ise, 2019 yılı içerisinde 1000 personel almayı planlıyor. Buna göre 2019 yılının ilk 6 ayında başlayacak personel alımlarının, kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

PTT 5 Bin Personel Alım İlanı Verdi

PTT bünyesinde istihdam olmak isteyenlere müjde niteliği taşıyan habere göre, PTT farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 5 bin personel alacağını duyurdu. PTT uzman yardımcısı, farklı alanlar için Mühendis, Mimar, Avukat, farklı alanlarda Tekniker, Büro ve Gişe Görevlisi alanlarının yanı sıra, farklı birçok alanda toplamda 5 bin kişinin alınması planlanıyor.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Emniyet Genel Müdürlüğü 10 Bin Polis Alacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklamalara göre, Eylül ayrı içerisinde 10 bin polis alınacak. 24. Dönem POMEM polis alımı sonrasında 25. Dönem POMEM polis alımı için müjde verilse de, henüz 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak net bir tarih belirlenmedi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek bekçi alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Adayların 18 Mayıs 2019 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 18 Mayıs'tan sonra başvuru yapılmayacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az okur yazar olmaları gerekiyor. Bunun yanında engelli kadroları hariç sağlık problemi bulunmayan, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecek.

YENİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde

EN AZ BİR YILDIR

ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak