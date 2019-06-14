MSÜ tercih sonuçları açıklandı. 29 Nisan - 17 Mayıs'ta gerçekleştirilen tercihlerin ardından sonuçları heyecanla bekleyen askeri öğrenci adaylarından başarılı olanların katılım sağlayacağı 2. seçim aşaması faaliyetleri takvimi belli oldu. Peki, MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MSÜ ikinci seçim aşamaları (Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bandor Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Mülakat) takvimi ne zaman? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2019 MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adayalar, T.C. Kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Aşağıdaki linke tıklayark kısa yoldan sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2. SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

1. MSB Milli Savunma Üniversitesi 2019 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 24 Haziran - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okullarına başvuran adaylar, tercih ettikleri okullar ve MSÜ-2019 puan türleri göz önüne alınarak en yüksek puandan başlayarak sıralanmıştır.

3. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2019 sayısal puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanmıştır.

4. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2019 sınavında herhangi bir puan türünden, taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

b. MSÜ-2019 sınavında herhangi bir puan türünden, taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan en yüksek puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

5. Şehit / Gazi yakını olan adaylardan; taban puanın %90'ı ve fazlası olan adaylara da Şehit-Gazi Kontenjanından çağrı yapılmıştır. Gerekli belgeleri getirmeyen adayların işlemlerine Şehit/Gazi kontenjanından devam edilmeyecektir.

6. Okul ve puan türüne göre çağrı yapılan en düşük aday puanlarını görmek için tıklayınız..

7. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.

8. Seçim Aşaması Faaliyetleri

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi.

2'nci gün: Psikomotor Testi

3'üncü gün: Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer adaylar için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi.

2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

ç. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve yemek verilecektir.

SINAVA GELİRKEN GETİRİLECEK BELGELER NELER?

* Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

* Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

* MSÜ-2019 Sınav Sonuç Belgesi.

* Adayların E-devlet şifreleri ile birlikte gelmeleri önem arz etmektedir.

* Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için;

a. Adayların spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır. Rapor örneğine ulaşmak için tıklayınız.

b. Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir. Yazı örneğine ulaşmak için tıklayınız.

* Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi (Adli Kaydı Olan Adaylar ilgili belgelerini yanlarında getireceklerdir.)

* Şehit / Gazi çocuğu olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

* Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.