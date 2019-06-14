Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sözleşmeli uzman erbaş alımları için ek sınav yapılacağı belirtildi. Şimdi birçok kişi merakla Jandarma uzman erbaş ek sınavına ilişkin detayları araştırıyor.

TÜM ADAYLAR ÇAĞRILACAK

2019/1 uzman erbaş alımı sınavları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

UZMAN ERBAŞ ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

JANDARMA UZMAN ERBAŞ EK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır.

Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir."

UZMAN ERBAŞ EK SINAVI

Ön başvurusu kabul edilen adayların seçme sınavları, Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığında (Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Batıkent/Yenimahalle/ANKARA) yapılacaktır. Adaylar sınavlara gelirken yanlarında; cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar getirmeyecektir. Sınavlar dört aşamada icra edilecektir. Her bir aşamada başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçebilecektir.