İŞKUR'dan özele bekçi alım ilanları yayınlandı!

Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) aracılığı ile verilen özel sektör ilanlarına göre özele 26 bekçi alımı yapılacak. Özek sektörde bekçi olarak görev almak isteyen adaylar hangi şirket özel bekçi alımı yapacak, özel bekçi alımına nasıl iş başvurusunda bulunulacak haberimizden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

ÖZEL BEKÇİ ALIMI YAPACAK OLAN ŞİRKETLER HANGİLERİ?

Özel bekçi alımı iş ilanları yayınlayan şirketler ise şöyledir; Türkmen grup lojistik hizmetleri şirketi, Onurkan inşaat şirketi, Arina mermer maden kimya gıda şirketi, Çakıcı turizim gıda imalat sanayi şirketi, Marsteks döşemecilik kumaş dokuma, Hüsnü özbey yem sanayi şirketi, Nesli mobilya, Karlıoğlu oto şirketi, Sarılar inşaat ve elektronik şirketi, İzobir inşaat şirketi ve Yükseliş çelik yapı şirketi gibi firmalar özel bekçi alımı sağlayacağını açıkladı. Peki özel bekçi alımı ilanlarına nasıl iş başvurusu yapılır?

ÖZEL BEKÇİ ALIMI İŞ İLANLARINA NASIL İŞ BAŞVURUSU YAPILIR?

Özel sektör için yayınlanan bekçi iş ilanları Türkiye İş Kurumu aracılığı ile paylaşıldığı için adaylar aşağıda verilen bağlantı üzerinden bekçi ilanlarına ulaşarak inceleme yapabilir ve iş başvuru aşamasına geçebilirler.

Özel sektör bekçi alımı ilanları için: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2164