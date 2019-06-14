Milli Savunma Üniversite tercih sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından MSÜ ikinci seçim aşaması hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle "MSÜ ikinci seçim aşaması ne zaman?" sorusuna merakla yanıt arıyor. Peki, MSÜ 2. aşamaya kimler katılacak? İşte detaylar...

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci seçim aşamaları (Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi - Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Mülakat) 24 Haziran - 26 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden "Sağlık Muayenesi" bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

MSÜ 2'NCİ AŞAMAYA KİMLER KATILACAK?

Adaylar Harp Okulları için;



- Kara Harp Okulu (KHO), - Deniz Harp Okulu (DHO), - Hava Harp Okulu (HHO), - Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)



Astsubay Meslek Yüksekokulları için;



- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO), - Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO), - Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO), - Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.) - Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 23ncü sayfa "f." maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.



Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş),Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden "Sağlık Muayenesi" bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.