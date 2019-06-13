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  • 13.06.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 21:03

5 bin personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 bin kişilik personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar " ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartlar nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan duyuruya göre 5 bin personel alımı yapılacağı belirtildi. Vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasının ardından personel alımıyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte alım sürecine dair detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımına ilişkin başvuru tarihi ve başvuru şartları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içine eklenecektir.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, personel alımı yapılacağını duyurduğunda yapılacak olan kadroları da açıklamıştı. İşte alım yapılacak kadrolar...

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