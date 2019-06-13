MSÜ tercihleri saat kaçta açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tarafından 29 Nisan - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemlerini yapan binlerce askeri personel adayı, sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Gözler bakanlık tarafından gelecek müjdeli haber çevrildi. Sonuçlarını merak eden, adaylar bakanlığın resmi internet adresine akın etmeye başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2019 MSÜ tercihleri nereden açıklanacak? İşte ayrıntılar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019 MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 13 Haziran'da öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor. MSÜ tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sonuçlar, https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişime açılacak.