Jandarma uzman erbaş alımı için ek sınav yapılacak! Başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımıyla ilgili detaylar hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular 31 Mayıs tarihinde sona ermişti. Jandarma Genel Komutanlığı, sınava çağırılmayan yada katılamayan adaylar için ek sınav yapacağını duyurdu. Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

TÜM ADAYLAR ÇAĞRILACAK

2019/1 uzman erbaş alımı sınavları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

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