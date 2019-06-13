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  • 13.06.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 18:46

Jandarma uzman erbaş alımı için ek sınav yapılacak! Başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sözleşmeli uzman erbaş alımları için ek sınav yapılacağı duyuruldu. Bu nedenle birçok kişi "ı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Jandarma uzman erbaş ek sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Uzman erbaş alımı için ek sınav yapılacak!

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımıyla ilgili detaylar hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular 31 Mayıs tarihinde sona ermişti. Jandarma Genel Komutanlığı, sınava çağırılmayan yada katılamayan adaylar için ek sınav yapacağını duyurdu. Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

TÜM ADAYLAR ÇAĞRILACAK

2019/1 uzman erbaş alımı sınavları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

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