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  • 13.06.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 17:20

? 2019 öğretmenlerin il dışı yer değiştirme takvimi! Kontenjanlar belli oldu mu?

Öğretmenlerin il dışı tayin için araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme takvimi belli oldu. Peki, ? İl dışı yer değiştirme takvimi nasıl? Kontenjanlar belli oldu mu?

İl dışı tayinler ne zaman?

Öğretmenlerin 2019 yılında yapacakları iller arası tayin için başvuru tarihi belli oldu. Başvuru süreci için geri sayım başlarken, öğretmen kontenjan bilgileri de merak edilmeye başlandı. 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllı çalışma süresini tamamlamış olacak öğretmenler başvuru ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, il dışı tayinler ne zaman? 2019 öğretmenlerin il dışı yer değiştirme takvimi nasıl olacak? Kontenjanlar belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Kontenjan listesi, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulacak. Kontenjanlar başvuruların başladığı gün belli olacak.

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İL DIŞI TAYİNLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019 il dışı yer değiştirme takvimi şu şekilde olacak:

İl dışı yer değiştirme başvuruları 14 - 20 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuruların ardından heyecanla beklenecek olan atama sonuçları 24-25 Haziran 2019 tarihlerinde açıklanacak.

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