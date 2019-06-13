50-70-75 KPSS ile kamuya en az lise mezunu memur alımı başvuru şartları nedir? Hangi kurumlara memur alınacak? 4 farklı kamu kurumuna en az lise mezunu adaylar arasından memur ve personel alımı yapılıyor. KPSS 50, 70 ve 75 puan şartı ile yapılan kamu personeli alımında ilan detayları haberimizde. 2019 Haziran ayı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle genel olarak belirtilen 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşımaları gereklidir. Bunun dışında özel olarak ise, Eğer aranıyorsa KPSS, YDS, Eğitim, yaş, Askerlik gibi özel niteliklerde aranıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan ilanda , en az lise mezunu adaylar arasından büro memuru alımı yapılacağına yer verildi. 25 büro memuru alımı için 10 Haziran 2019 günü başlayan başvurular 14 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek.