Adaylar tarafından merakla beklenen PAEM Eğitim Sonu sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesi üzerinden açıkladı. "PAEM Eğitim Sonu sınavları ne zaman yapılacak?" sorusu böylece yanıt bulmuş oldu. Peki, PAEM sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte PAM sınav tarihi...

PAEM EĞİTİM SONU SINAV TARİHLERİ

2018-2019 eğitim-öğretim yılında değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan (sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararı vb.) PAEM öğrencilerine Aday Komiser Yardımcısı Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Polis Akademisi Başkanlığında 17 Haziran 2019 tarihinde yapılacaktır.