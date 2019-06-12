MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının ardından sonuçlarını öğrenen adaylar, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini yaptılar. Şimdi gözler bakanlıktan gelecek müjdeli habere çevrildi. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasına saatlar kaldı. Peki, 2019 MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nereden görüntülenebilecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih işlemlerini yapan adayların heyecanla beklediği sonuçlar için tarih belli oldu. Alınan bilgiye göre, 2019 MSÜ tercihlerinin sonuçları 13 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. 2019 MSÜ tercih sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.