KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu Haziran ayı 15 bin memur alımı başvuru şartları! 2019 DPB güncel iş ilanları Devlet Personel Başkanlığı (DPB) aracılığıyla 2019 Haziran ayına ait ilanlar memur adaylarına sunuldu. Bir çok farklı kurum ve kuruluş, belediye ve üniversite kamu personeli, memur alımı yapıyor. İlanlara KPSS'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar. İlgili ilanlara başvurular kurumların belirttiği yöntemlerde yapılıyor. Yani bazı kurumlar başvuruları şahsen veya posta yolu ile alıyorken bazı kurumlar ise Online başvuru sistemi ile alım yapmaktadırlar. Kamu kurumları veya kamu kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak amacı ile alım yapıyorlar.