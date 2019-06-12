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  • 12.06.2019 18:20
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 18:23

şartsız sınavsız en az lise mezunu !

2019 yılı içerisinde kamuya yapılacak memur personel alımında kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Genel olarak memur adaylarında Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak şartları aranır. Özel olarak ise, eğitim durumu, yaşı, veya YDS şartları aranmaktadır. Haziran ayı memur alımlarında tarihler farklılık gösteriyor. Haziran ayının sonuna kadar Kamu kurumları ve özel sektör firmaları, bünyelerindeki eksikliği karşılamak için memur ve personel alımı yapılacak. Bizler de takvim.com.tr olarak en az lise, lisans ve önlisans mezunları için memur ve personel alımlarını tek bir sayfada toplayarak sizlere sunuyoruz. ​Peki en az lise mezunu ve Haziran ayı nedir? İşte .

KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu Haziran ayı 15 bin memur alımı başvuru şartları! 2019 DPB güncel iş ilanları Devlet Personel Başkanlığı (DPB) aracılığıyla 2019 Haziran ayına ait ilanlar memur adaylarına sunuldu. Bir çok farklı kurum ve kuruluş, belediye ve üniversite kamu personeli, memur alımı yapıyor. İlanlara KPSS'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar. İlgili ilanlara başvurular kurumların belirttiği yöntemlerde yapılıyor. Yani bazı kurumlar başvuruları şahsen veya posta yolu ile alıyorken bazı kurumlar ise Online başvuru sistemi ile alım yapmaktadırlar. Kamu kurumları veya kamu kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak amacı ile alım yapıyorlar.

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